Urta l’auto uscendo dal parcheggio poi posta la foto sui social per rintracciare il proprietario: «Vorrei risarcirlo, non ho potuto lasciare il bigliettino perché pioveva» (Di domenica 14 febbraio 2021) Un semplice gesto di civiltà ma che di questi tempi assume un valore e un carattere “straordinario”. C’è infatti chi si ingegna per truffare e raggirare il prossimo e chi, per contro, cerca di rimediare ad un proprio errore malgrado la possibilità, concreta, di farla franca. E’ questo, in sintesi, quanto accaduto nei giorni scorsi a Fondi, in provincia di Latina. Leggi anche: Latina, trova un portafogli in strada e lo consegna alla Polizia: il bel gesto di un ragazzo camerunense Urta l’auto e poi fa di tutto per rintracciare il proprietario Succede allora che un uomo urti un’auto uscendo da un parcheggio. A causa della pioggia non riesce però a lasciare il “classico” bigliettino – e già questo sarebbe stato un gesto comunque raro di questi tempi – per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 14 febbraio 2021) Un semplice gesto di civiltà ma che di questi tempi assume un valore e un carattere “straordinario”. C’è infatti chi si ingegna per truffare e raggirare il prossimo e chi, per contro, cerca di rimediare ad un proprio errore malgrado la possibilità, concreta, di farla franca. E’ questo, in sintesi, quanto accaduto nei giorni scorsi a Fondi, in provincia di Latina. Leggi anche: Latina, trova un portafogli in strada e lo consegna alla Polizia: il bel gesto di un ragazzo camerunensee poi fa di tutto perilSuccede allora che un uomo urti un’autoda un. A causa della pioggia non riesce però ail “classico”– e già questo sarebbe stato un gesto comunque raro di questi tempi – per ...

CorriereCitta : Urta l’auto uscendo dal parcheggio poi posta la foto sui social per rintracciare il proprietario: «Vorrei risarcirl… - andrea_cincotti : Io non tollero più Walter Zenga in televisione. Ormai sta solo su canale 5. Ma la cosa che mi urta di più è come si… -

Ultime Notizie dalla rete : Urta l’auto Monte di Procida. «Mamma, se è destino morirò»: Valentina precipita con... Il Mattino