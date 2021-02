Uomini e donne gossip: l’ex corteggiatrice Sonia Pattarino annuncia la dolce attesa (Di domenica 14 febbraio 2021) Grande annuncio arriva dall’ex corteggiatrice di Uomini e donne, Sonia Pattarino che decide di rivelare il suo piccolo segreto a tutti coloro che la seguono e la sostengono, postando una foto su Instagram. Nell’immagine si vede lei e il suo attuale compagno, mentre mostrano l’ecografia. Il tutto è seguito da un commento della giovane molto commovente, che ha scatenato una vera pioggia di consensi, commenti e like. Viene inoltre rivelato il sesso del bambino. Sonia Pattarino rivela la sua gravidanza l’ex corteggiatrice di Uomini e donne, Sonia Pattarino è al settimo cielo e il suo stato d’animo è evidenziato dalla foto che la vede in braccio al compagno ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 14 febbraio 2021) Grande annuncio arriva daldiche decide di rivelare il suo piccolo segreto a tutti coloro che la seguono e la sostengono, postando una foto su Instagram. Nell’immagine si vede lei e il suo attuale compagno, mentre mostrano l’ecografia. Il tutto è seguito da un commento della giovane molto commovente, che ha scatenato una vera pioggia di consensi, commenti e like. Viene inoltre rivelato il sesso del bambino.rivela la sua gravidanzadiè al settimo cielo e il suo stato d’animo è evidenziato dalla foto che la vede in braccio al compagno ...

elenabonetti : Pronta a servire il Paese nei desideri e le attese delle famiglie, di tutte le donne e gli uomini. È il tempo di li… - TNannicini : Buon lavoro al #GovernoDraghi! E piccola proposta per il mio partito. Visto che il PD è l’unico con tutti ministri… - Linkiesta : Con i nuovi ministri Draghi dà una svolta pro crescita al governo. Ha messo uomini e donne nuovi nei ministeri chia… - mariameilak : @quellidel_web Se no, finirete come Gemma su Uomini e Donne, in cerca del amore impossible xxx - ritarapis : @l_estetologo @Giulia_B @KelleddaMurgia Ma come? Un programma che vuole “ridare la parola agli uomini senza le mogl… -