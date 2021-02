UNA VITA, anticipazioni puntata di lunedì 15 e martedì 16 febbraio 2021 (Di domenica 14 febbraio 2021) anticipazioni puntata 1125 di Una VITA di lunedì 15 e martedì 16 febbraio 2021: Armando vuole assolutamente eVITAre Susana e le manda biglietti laconici con dei pretesti assurdi e che non fanno altro che mettere la Seler in agitazione. Su indicazione di Felipe, la famiglia Dominguez si rivolge all’avvocato Toscano, il quale invierà una lettera di diffida ad Alfonso Carchano sperando che quest’ultimo blocchi la proiezione della pellicola senza passare per il tribunale. Marcia nota delle stranezze che riguardano Santiago: all’uomo manca una cicatrice che dovrebbe avere sulla schiena, inoltre lui sembra non ricordare alcuni importanti dettagli del passato. Dopo aver scoperto da Ursula che Santiago ha deciso di rimanere ad Acacias con Marcia, Genoveva va ... Leggi su tvsoap (Di domenica 14 febbraio 2021)1125 di Unadi15 e16: Armando vuole assolutamente ere Susana e le manda biglietti laconici con dei pretesti assurdi e che non fanno altro che mettere la Seler in agitazione. Su indicazione di Felipe, la famiglia Dominguez si rivolge all’avvocato Toscano, il quale invierà una lettera di diffida ad Alfonso Carchano sperando che quest’ultimo blocchi la proiezione della pellicola senza passare per il tribunale. Marcia nota delle stranezze che riguardano Santiago: all’uomo manca una cicatrice che dovrebbe avere sulla schiena, inoltre lui sembra non ricordare alcuni importanti dettagli del passato. Dopo aver scoperto da Ursula che Santiago ha deciso di rimanere ad Acacias con Marcia, Genoveva va ...

