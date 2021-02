Una Vita, anticipazioni: Genoveva disposta ad uccidere Santiago (Di domenica 14 febbraio 2021) Genoveva - Una Vita L’alleanza tra Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e Santiago Becerra (Aleix Melé) per separare Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) comincerà a vacillare. Nelle puntate di Una Vita in onda da oggi, la dark lady apprenderà infatti che Santiago ha deciso di restare a calle Acacias al fianco della moglie Marcia e se la prenderà con lui poiché avevano stabilito, in cambio di denaro, che l’avrebbe convinta a lasciare la Spagna in sua compagnia. Un imprevisto che spingerà la Salmeron a minacciare di morte il suo alleato puntandogli un rasoio alla gola, anche se il Becerra saprà come difendersi. Ecco le anticipazioni da domenica 14 a venerdì 19 febbraio 2021. Una Vita: anticipazioni ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 14 febbraio 2021)- UnaL’alleanza traSalmeron (Clara Garrido) eBecerra (Aleix Melé) per separare Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) comincerà a vacillare. Nelle puntate di Unain onda da oggi, la dark lady apprenderà infatti cheha deciso di restare a calle Acacias al fianco della moglie Marcia e se la prenderà con lui poiché avevano stabilito, in cambio di denaro, che l’avrebbe convinta a lasciare la Spagna in sua compagnia. Un imprevisto che spingerà la Salmeron a minacciare di morte il suo alleato puntandogli un rasoio alla gola, anche se il Becerra saprà come difendersi. Ecco leda domenica 14 a venerdì 19 febbraio 2021. Una...

