Una Vita | anticipazioni 15 febbraio | sospetti e bugie

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 14 febbraio 2021) Il piano di Santiago e Genoveva, tra i grandi protagonisti di Una, andrà a buon fine e il brasiliano potrà finalmente incassare l'agognata vittoria sulla moglie. Come rivelano ledella soap opera spagnola di lunedì 15, infatti, Becerra organizzerà una serata romantica per la Sampaio che, dopo aver inviato una struggente lettera a Felipe chiedendogli di non cercarla più e di trovarsi una donna che possa corrispondere i suoi sentimenti, finalmente deciderà di concedersi al consorte. Tuttavia, qualcosa non andrà come previsto e Santiago attirerà i dubbi e idella giovane. Marcia, infatti, già inta da alcuni particolari del loro passato insieme che l'uomo sembra non ricordare, noterà che sulla sua schiena non c'è più una cicatrice molto vistosa mentre ve ne ...