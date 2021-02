Una pietra per salvare la propria anima: il Monte Avaro e la leggenda del patto diabolico (Di domenica 14 febbraio 2021) Il Monte Avaro è una delle mete più ambite dagli appassionati bergamaschi di sport montani. Dallo sci di fondo al trekking, la vetta brembana offre la possibilità di svolgere attività fisica in ogni stagione. In molti non sanno che la località deve il proprio nome a una storia particolare che vide protagonista un allevatore di Cusio così taccagno da decidere di vendere la propria anima al diavolo. Secondo la tradizione, il mandriano riponeva una maniacale attenzione ai propri averi tanto da disertare le funzioni religiose piuttosto di dover fare l’elemosina. Escluso dalla comunità e costretto a vivere da eremita, il bovaro venne presto soprannominato “avarù”, epiteto che presto venne utilizzato per indicare l’alpeggio dove ogni estate faceva pascolare la propria mandria. A differenza dei pascoli ... Leggi su bergamonews (Di domenica 14 febbraio 2021) Ilè una delle mete più ambite dagli appassionati bergamaschi di sport montani. Dallo sci di fondo al trekking, la vetta brembana offre la possibilità di svolgere attività fisica in ogni stagione. In molti non sanno che la località deve il proprio nome a una storia particolare che vide protagonista un allevatore di Cusio così taccagno da decidere di vendere laal diavolo. Secondo la tradizione, il mandriano riponeva una maniacale attenzione ai propri averi tanto da disertare le funzioni religiose piuttosto di dover fare l’elemosina. Escluso dalla comunità e costretto a vivere da eremita, il bovaro venne presto soprannominato “avarù”, epiteto che presto venne utilizzato per indicare l’alpeggio dove ogni estate faceva pascolare lamandria. A differenza dei pascoli ...

