Un posto al sole, anticipazioni 15 febbraio: vendetta a Palazzo Palladini (Di domenica 14 febbraio 2021) Le schermaglie e i dispetti tra Vittorio, Samuel e Patrizio animeranno la nuova settimana di programmazione di Un posto al sole, come rivelano le anticipazioni della soap opera di Rai 3. Il giovane aiuto chef del Caffè Vulcano ha saputo per caso che il seminterrato di proprietà di Alberto Palladini era stato messo in affitto e, senza dire niente a Patrizio e a Vittorio, entrambi interessati a quell'appartamento, ha contrattato con l'avvocato per accaparrarselo e alla fine è riuscito nell'intento. Quando i due ragazzi hanno scoperto che il loro nuovo vicino fosse Samuel e che avesse fatto di nascosto e a loro insaputa, si sono molto arrabbiati, ma alla fine hanno accettato di buon grado la novità. Tuttavia, l'aiuto cuoco si farà notare con le sue continue schitarrate che disturberanno la quiete dei suoi esigenti ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 14 febbraio 2021) Le schermaglie e i dispetti tra Vittorio, Samuel e Patrizio animeranno la nuova settimana di programmazione di Unal, come rivelano ledella soap opera di Rai 3. Il giovane aiuto chef del Caffè Vulcano ha saputo per caso che il seminterrato di proprietà di Albertoera stato messo in affitto e, senza dire niente a Patrizio e a Vittorio, entrambi interessati a quell'appartamento, ha contrattato con l'avvocato per accaparrarselo e alla fine è riuscito nell'intento. Quando i due ragazzi hanno scoperto che il loro nuovo vicino fosse Samuel e che avesse fatto di nascosto e a loro insaputa, si sono molto arrabbiati, ma alla fine hanno accettato di buon grado la novità. Tuttavia, l'aiuto cuoco si farà notare con le sue continue schitarrate che disturberanno la quiete dei suoi esigenti ...

eu_geenio : @Flaviaventosole Non preoccuparti Flavia, adesso se ne occuperà Bianca Boschi in un posto al sole - CecchiNatalia : RT @AuLuCaRo: Il bosco, il fiume, il sole e il silenzio. A posto così. ?? - CorazzaEfisia : RT @AuLuCaRo: Il bosco, il fiume, il sole e il silenzio. A posto così. ?? - Utepils21 : @red_mask9 @pdnetwork Cosa vuoi dire 'la dentro' sono in piena guerra, tutti contro tutti, per un posto al sole. Co… - ReignOfTheSerie : L’angolo della soap – Un Posto al Sole: trama settimanale dal 15 al 19 febbraio 2021 *KlausMary* #upas #Soap -