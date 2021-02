Un concorrente del GF Vip ha ricevuto dei bigliettini con delle indicazioni? (Di domenica 14 febbraio 2021) GF Vip: bigliettini sospetti ad un concorrente? Tra due settimane finalmente conosceremo il vincitore di questa edizione, la quinta, del GF Vip. Nonostante tutto però i telespettatori tengono gli occhi bene aperti e cercano di tenere botta nel seguire con attenzione le ultime dinamiche della Casa. Intanto se all’interno delle quattro mura del casolare di L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 14 febbraio 2021) GF Vip:sospetti ad un? Tra due settimane finalmente conosceremo il vincitore di questa edizione, la quinta, del GF Vip. Nonostante tutto però i telespettatori tengono gli occhi bene aperti e cercano di tenere botta nel seguire con attenzione le ultime dinamiche della Casa. Intanto se all’internoquattro mura del casolare di L'articolo proviene da Novella 2000.

Novella_2000 : Un concorrente del #GFVip avrebbe ricevuto dei bigliettini con delle indicazioni all’interno delle scarpe? (VIDEO) - disagio_tv : Amedeo Venza lancia un gossip su un concorrente del #GFVIP ?? - tommyzorziunico : RT @WithanE11: Quasi tutti gli ex concorrenti si stanno esponendo per Tommaso. Non solo perché è IL concorrente del GF ma anche perché è un… - happilyevaf_ : RT @WithanE11: Quasi tutti gli ex concorrenti si stanno esponendo per Tommaso. Non solo perché è IL concorrente del GF ma anche perché è un… - Grazia55786504 : RT @WithanE11: Quasi tutti gli ex concorrenti si stanno esponendo per Tommaso. Non solo perché è IL concorrente del GF ma anche perché è un… -