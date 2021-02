Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata (Di domenica 14 febbraio 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 Ore 09.43 – Dybala sente ancora dolore – Paulo Dybala stringe i denti in previsione della gara di Champions League contro il Porto nonostante il dolore al ginocchio. La situazione. Ore 09.11 – Fiorentina, le scelte di Prandelli – La probabile formazione della Fiorentina vede in campo Valentin Eysseric. L’unico grande dubbio è a centrocampo fra Pulgar e Borja Valero. I dettagli Ore 8.44 – Milan, le parole di Pioli – Per Stefano Pioli quella del Milan contro lo Spezia è stata la peggior partita dei rossoneri in questa stagione: «Abbiamo perso meritatamente contro una squadra che ha giocato meglio di noi. E’ stata sicuramente la nostra ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 febbraio 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 09.43 – Dybala sente ancora dolore – Paulo Dybala stringe i denti in previsionegara di Champions League contro il Porto nonostante il dolore al ginocchio. La situazione. Ore 09.11 – Fiorentina, le scelte di Prandelli – La probabile formazioneFiorentina vede in campo Valentin Eysseric. L’unico grande dubbio è a centrocampo fra Pulgar e Borja Valero. I dettagli Ore 8.44 – Milan, le parole di Pioli – Per Stefano Pioli quella del Milan contro lo Spezia è stata la peggior partita dei rossoneri in questa stagione: «Abbiamo perso meritatamente contro una squadra che ha giocato meglio di noi. E’ stata sicuramente la nostra ...

