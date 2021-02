UFFICIALE – Upamecano è un nuovo giocatore del Bayern Monaco | il comunicato

(Di domenica 14 febbraio 2021) Dayotè undel: il club bavarese ha ufficializzato l’acquisto del difensore Dayotè undel. Il difensore lascia il Lipsia e dalla prossima estate giocherà in Baviera. «Dayot(22 anni, RB Leipzig) giocherà per l’FCdal 1 ° luglio 2021. Il difensore e i campioni del record tedesco hanno concordato una collaborazione quinquennale fino al 30 giugno 2026» Queste le parole del ds Salihamidzic: «Siamo felici di essere riusciti ad acquistare Dayotper l’FC. Dayot sarà una componente molto importante ...

