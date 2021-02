UFFICIALE Serie B: il Pescara ha esonerato Roberto Breda (Di domenica 14 febbraio 2021) Roberto Breda non è più l’allenatore del Pescara. L’esonero è stato ufficializzato questa mattina dalla società biancoazzurra Il Pescara questa mattina ha ufficializzato l’esonero del tecnico Roberto Breda. La squadra si trova all’ultimo posto in classifica. Fatale per Breda la sconfitta casalinga per 2-0 di ieri pomeriggio contro il Venezia, la quinta partita persa nelle ultime sei di campionato dei biancoazzurri. La Delfino Pescara 1936 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Roberto Breda. Ringraziandolo per l’impegno e la professionalità profusa in questi mesi la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali. pic.twitter.com/ys7VOVu0sg — Pescara ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 febbraio 2021)non è più l’allenatore del. L’esonero è stato ufficializzato questa mattina dalla società biancoazzurra Ilquesta mattina ha ufficializzato l’esonero del tecnico. La squadra si trova all’ultimo posto in classifica. Fatale perla sconfitta casalinga per 2-0 di ieri pomeriggio contro il Venezia, la quinta partita persa nelle ultime sei di campionato dei biancoazzurri. La Delfino1936 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra. Ringraziandolo per l’impegno e la professionalità profusa in questi mesi la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali. pic.twitter.com/ys7VOVu0sg —...

