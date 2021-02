Tutto confermato: Grassadonia è il nuovo allenatore del Pescara (Di domenica 14 febbraio 2021) Il Pescara questa mattina ha comunicato l’esonero di Roberto Breda, ora si affida a Gianluca Grassadonia, Tutto secondo le nostre previsioni. Il tecnico ha trovato un accordo con la società abruzzese fino al termine della stagione. Nello staff ci saranno anche Marco Sansovini e Hugo Campagnaro. https://twitter.com/PescaraCalcio/status/1360923299740549123?s=20 Foto: Twitter Pescara L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 febbraio 2021) Ilquesta mattina ha comunicato l’esonero di Roberto Breda, ora si affida a Gianlucasecondo le nostre previsioni. Il tecnico ha trovato un accordo con la società abruzzese fino al termine della stagione. Nello staff ci saranno anche Marco Sansovini e Hugo Campagnaro. https://twitter.com/Calcio/status/1360923299740549123?s=20 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

