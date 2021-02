Trump dopo l’assoluzione guarda al futuro | «È l’inizio Farò tornare grande l’America» video

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 14 febbraio 2021) “Il nostro storico, patriottico e bel movimento per renderedi nuovoè appena iniziato. Nei mesi a venire, ho molto da condividere con voi, e non vedo l’ora di proseguire il nostro incredibile viaggio per riportareallazza per tutto il nostro popolo”. Così Donald. L’ex presidente, che è stato bannato dai Social ha rilasciato una dichiarazioneil voto del Senato che lo ha assolto dall’accusa di incitamento all’insurrezione. “Voglio prima di tutto ringraziare il mio team di legali ed altri per il loro lavoro instancabile nel sostenere la giustizia e difendere la verità. I miei più profondi ringraziamenti anche a tutti i senatori degli Stati Uniti e membri del Congresso che si sono levati ...