Trump assolto nel secondo processo di impeachment. Ma 7 repubblicani hanno votato per la condanna (Di domenica 14 febbraio 2021) Donald Trump è stato assolto nel secondo processo di impeachment a suo carico, il primo mai tenuto contro un ex presidente degli Stati Uniti. Accusato di incitamento all'insurrezione per l'assalto e le violenze al Campidoglio del 6 gennaio, sette repubblicani hanno votato contro Trump. Ma per la condanna sarebbe servita la super-maggioranza di due terzi dei voti al Senato UsA che è diviso in due parti uguali tra rappresentanti democratici e repubblicani. Ovvero sarebbero serviti 67 voti schierati con l'accusa. Invece per la condanna si sono espressi 57 senatori e 43 hanno votato contro.La condanna era considerata molto improbabile ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 14 febbraio 2021) Donaldè statoneldia suo carico, il primo mai tenuto contro un ex presidente degli Stati Uniti. Accusato di incitamento all'insurrezione per l'assalto e le violenze al Campidoglio del 6 gennaio, settecontro. Ma per lasarebbe servita la super-maggioranza di due terzi dei voti al Senato UsA che è diviso in due parti uguali tra rappresentanti democratici e. Ovvero sarebbero serviti 67 voti schierati con l'accusa. Invece per lasi sono espressi 57 senatori e 43contro.Laera considerata molto improbabile ...

Agenzia_Ansa : #Impeachment: #Trump assolto, non bastano i 7 sì repubblicani. Il voto finale è stato 57 a 43. Decisiva l'indicazio… - Agenzia_Ansa : #Impeachment, #DonaldTrump assolto: 'Finita la caccia alle streghe, sto tornando'. Guarda anche tutti i video del… - FrancescoLollo1 : Gli USA hanno assolto Trump. Le sentenze non si commentano. Si rispettano. (cit.) - bizcommunityit : Donald Trump assolto al Senato nel processo di impeachment. Lui festeggia: 'Appena iniziata la mia avventura politi… - COMANCHERALA : RT @marcellodigife: Donald Trump assolto nel processo di impeachment. Un minuto di silenzio per i “democratici” e per i sette traditori rep… -