Troppa neve in campo prima di Dinamo Kiev-Olimpik Donetsk: Lucescu aiuta gli operai a liberare il terreno di gioco

Un gesto insolito per un allenatore, ma non per un gran signore come Mircea Lucescu. Il tecnico della Dinamo Kiev è stato immortalato mentre, prima del fischio d'inizio della sfida dei suoi contro l'Olimpik Donetsk, ha dato una mano agli operai per spalare la neve che aveva coperto tutto il terreno di gioco.

Sui social le immagini dell'allenatore hanno fatto subito scalpore generando tanti commenti di stima nei suoi confronti. Il tecnico è stato poi "premiato" per il gesto dato che la sua squadra è riuscita ad imporsi col risultati di 3-1. La Dinamo Kiev è ora arrivata a 33 punti in classifica e si trova in vetta al tabellone. All'inseguimento ci sono Shakhtar Donetsk.

San Severino, la troppa neve fa cadere un albero in mezzo alla strada: chiusa via Bramante

Troppa neve in campo prima di Dinamo Kiev-Olimpik Donetsk: Lucescu aiuta gli operai a liberare il terreno di gioco

Monteriggioni ha chiuso le scuole senza la neve Opposizione all’attacco

Meglio prevenire che curare. Questa la ferma posizione da parte dell’Amministrazione che ha deciso nella giornata di ieri di chiudere ogni scuola di ordine e grado. Da parte dell’opposizione la replic ...

