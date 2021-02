Trema il Real Madrid, nuovo infortunato: ora l’Atalanta sogna l’impresa (Di domenica 14 febbraio 2021) Nonostante la vittoria sul Valencia, c’è poco da sorridere in casa Real Madrid: Carvajal infortunato. E le chance dell’Atalanta aumentano Ancora un infortunio, ancora uno stop in una stagione straordinariamente sfortunata per il Real Madrid di Zidane. Ancora una volta c’è lo stop per Dani Carvajal: il terzino era rientrato contro il Valencia, reduce da Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 14 febbraio 2021) Nonostante la vittoria sul Valencia, c’è poco da sorridere in casa: Carvajal. E le chance delaumentano Ancora un infortunio, ancora uno stop in una stagione straordinariamente sfortunata per ildi Zidane. Ancora una volta c’è lo stop per Dani Carvajal: il terzino era rientrato contro il Valencia, reduce da Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

