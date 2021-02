Tour de la Provence 2021: Davide Ballerini è secondo alle spalle di Bauhaus. Trionfo per Sosa (Di domenica 14 febbraio 2021) Non è riuscita, per pochi centimetri, una clamorosa tripletta al Tour de la Provence 2021 per Davide Ballerini. L’azzurro della Deceuninck Quick-Step infatti deve accontentarsi della piazza d’onore nella quinta ed ultima tappa: in volata a Salon-de-Provence si impone il teutonico Phil Bauhaus. Classifica generale che va a Ivan Sosa, vincitore ieri nell’unico arrivo in salita. Quattro uomini al comando nelle prime fasi di gara: Tony Gallopin (AG2R Citroën Team), Luis Mas Bonet (Movistar Team), Andreas Leknessund (Team DSM) e Jérémy Leveau (Xelliss-Roubaix Lille Métropole). Le compagini dei velocisti però, come di consueto, hanno svolto al meglio il proprio lavoro gestendo il ritardo nell’ordine dei 3?. I fuggitivi sono stati poi ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) Non è riuscita, per pochi centimetri, una clamorosa tripletta alde laper. L’azzurro della Deceuninck Quick-Step infatti deve accontentarsi della piazza d’onore nella quinta ed ultima tappa: in volata a Salon-de-si impone il teutonico Phil. Classifica generale che va a Ivan, vincitore ieri nell’unico arrivo in salita. Quattro uomini al comando nelle prime fasi di gara: Tony Gallopin (AG2R Citroën Team), Luis Mas Bonet (Movistar Team), Andreas Leknessund (Team DSM) e Jérémy Leveau (Xelliss-Roubaix Lille Métropole). Le compagini dei velocisti però, come di consueto, hanno svolto al meglio il proprio lavoro gestendo il ritardo nell’ordine dei 3?. I fuggitivi sono stati poi ...

BettingCycling : ???? Tour de la Provence stage 4: Nacer Bouhanni @ 13 - 1.6 pt Niccolo Bonifazio @ 41 - 1 pt Go go go - zazoomblog : LIVE Tour de la Provence tappa di oggi in DIRETTA: gruppo ancora compatto dopo 20km! - #Provence #tappa #DIRETTA:… - infoitsport : Tour de la Provence 2021, Giulio Ciccone: “Ho sofferto il cambio di ritmo, ma l’avevo messo in conto. Risultato inc… - infoitsport : Tour de la Provence 2021, Filippo Conca leader della classifica scalatori: “Proverò ad andare in fuga per vincerla” - infoitsport : Tour de la Provence 2021, Aleksandr Vlasov: “Non sono deluso, sto cercando di trovare il mio ritmo” -