Totti compie un’impresa storica | è successo nel cuore di Roma! – VIDEO

(Di domenica 14 febbraio 2021)per l’ex capitano della Roma nonché simbolo dell’intera città,: tutto alla luce del giorno ed in pieno centroper Er Pupone che, in pieno giorno, è riuscito a passeggiare nel centro di Roma a Piazza di Spagna senza essere riconosciuto. La storia pubblicata su Instagram dall’amico Angelo Marozzini ha scatenato L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Totti compie

Inews24

... Massimiliano Palmese Mi chiamo Francescodi Alex Infascelli Notturno di Gianfranco Rosi Pino ... Il Videomobile dei MASBEDOun viaggio fisico attraverso gli archivi e la memoria del cinema ..." Lino Banfi80 anni: 5 ruoli di culto per ricordare il comico pugliese Lino Banfi è l'... tra cui Francescoe Gianluigi Buffon. L'idea di Oronzo Canà venne invece da una conversazione con ...Un'impresa storica per l'ex capitano della Roma nonché simbolo dell'intera città Totti: tutto alla luce del giorno ed in pieno centro ...Dediche e baci, cuori e regali, ma anche gag. Come quella dell'ex capitano della Roma, o dell'ex attaccante polacco con il suo presidente ...