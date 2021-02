Torre Annunziata | è boom di contagi | l’allarme del sindaco Ascione

(Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiPiù di 900 casi attivi in città e numero di positivi al tampone che nella prima parte del 2021 ha già superato quello registrato in tutto il 2020. Sono i dati allarmanti legati alo da Covid-19 a(Na), dove ilVincenzoinvita i suoi cittadini a comportamenti più accorti. Lo fa dopo avere fornito i dati relativi alle ultime 24 ore, quando sono stati segnalati 76 nuovi casi dio a fronte di 355 tamponi effettuati per una percentuale del 21,41%. I guariti sono stati invece 43. Sale a 921 il numero di residenti aattualmente positivi, undici dei quali ricoverati. ”L’escalation disembra non volersi arrestare – afferma il ...

Contagi senza tregua a Torre Annunziata. Ora la città è a un bivio. Lo ha detto il sindaco Vincenzo Ascione a margine del consueto bollettino sull'emergenza sanitaria in corso. 'L'escalation di contagi sembra non volersi arrestare.