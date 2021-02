“Titanic”, quando l’amore fece il record di Oscar conquistati (Di domenica 14 febbraio 2021) Benvenuti nell’universo cinematografico di Movie Award. Oggi è San Valentino e non potevamo non dedicare il nostro spazio a tutti gli innamorati scegliendo un film romantico. Vi parleremo in questa puntata di un film cult che ha conquistato ben 11 Oscar ed ha fatto piangere ed innamorare generazioni di spettatori. Abbiamo dedicato questa puntata a “Titanic” di James Cameron. Titanic, il fascino di una grande storia d’amore quando è uscito nel 1997 “Titanic” si è fatto subito notare per essere il film più costoso mai realizzato fino ad allora con i suoi 200 milioni di dollari di budget. Soldi che hanno portato a qualcosa di mai visto come l’acquisto di 16 milioni di costa messicana per allestire una cisterna di 3700 metri e la ricostruzione del famoso transatlantico in scala 1:1. Una produzione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 febbraio 2021) Benvenuti nell’universo cinematografico di Movie Award. Oggi è San Valentino e non potevamo non dedicare il nostro spazio a tutti gli innamorati scegliendo un film romantico. Vi parleremo in questa puntata di un film cult che ha conquistato ben 11ed ha fatto piangere ed innamorare generazioni di spettatori. Abbiamo dedicato questa puntata a “” di James Cameron., il fascino di una grande storia d’amoreè uscito nel 1997 “” si è fatto subito notare per essere il film più costoso mai realizzato fino ad allora con i suoi 200 milioni di dollari di budget. Soldi che hanno portato a qualcosa di mai visto come l’acquisto di 16 milioni di costa messicana per allestire una cisterna di 3700 metri e la ricostruzione del famoso transatlantico in scala 1:1. Una produzione ...

stefanotomma78 : RT @andrea_BGO: tutta Europa è chiusa per contenere la #variante inglese, nel frattempo in Italia c'è stato un mese di baldorie sul Titani… - andrea_BGO : tutta Europa è chiusa per contenere la #variante inglese, nel frattempo in Italia c'è stato un mese di baldorie su… - leeveean : La teoria del complotto che state montando nelle vostre teste come quando ogni volta che guardi Titanic speri che l… - Alice160383 : RT @MMmarco0: Indice Rt nazionale sale da 0,84 a 0,95. Incidenza della variante inglese quasi al 20%. Almeno il Titanic tentò di virare q… - chiamatemivivi : io: non piango mai, sono troppo dura per piangere sempre io quando guardo una scena del titanic: ???????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Titanic quando "We're Good": Dua Lipa tra Titanic e aragoste in un video imperdibile

Per capire cosa c'entri Dua Lipa con l'aragosta e il Titanic dovete prenderti tre minuti di tempo e guardare il video di We're Good , il primo singolo ... ci riporta indietro al 1912, quando un'aragosta ...

L'età delle macchine

... quando l'uomo comincia a misurare lo spessore e la statura dei propri simili sulla base di ... La mega - macchina che ha messo in moto corre come il Titanic verso un iceberg avvistato da tempo, ma il ...

Quando Mario Draghi era al timone del Titanic... La Nazione Kate Winslet, detective tormentata: «Difficile tenere famiglia e cinema»

Torna dopo dieci anni in una serie tv, Mare of Eastown, a primavera su Sky e Now Tv. Volevo essere in questo ensemble. Ma se accetto un ruolo non adatto vado nel panico ...

Jo Squillo a Verissimo: “Mamma e papà sono morti alla stessa ora, un dolore profondo”

Ha perso i genitori di recente Jo Squillo, entrambi, a un mese di distanza l’uno dall’altra, un dolore profondo che racconta a Verissimo. “Faccio fatica a parlare perché è ancora un dolore forte. Io n ...

Per capire cosa c'entri Dua Lipa con l'aragosta e ildovete prenderti tre minuti di tempo e guardare il video di We're Good , il primo singolo ... ci riporta indietro al 1912,un'aragosta ......l'uomo comincia a misurare lo spessore e la statura dei propri simili sulla base di ... La mega - macchina che ha messo in moto corre come ilverso un iceberg avvistato da tempo, ma il ...Torna dopo dieci anni in una serie tv, Mare of Eastown, a primavera su Sky e Now Tv. Volevo essere in questo ensemble. Ma se accetto un ruolo non adatto vado nel panico ...Ha perso i genitori di recente Jo Squillo, entrambi, a un mese di distanza l’uno dall’altra, un dolore profondo che racconta a Verissimo. “Faccio fatica a parlare perché è ancora un dolore forte. Io n ...