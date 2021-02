Terremoto in provincia di Latina: scossa nel pomeriggio, epicentro a Priverno (Di domenica 14 febbraio 2021) Nel pomeriggio di oggi, 14 febbraio, è stata avvertita una scossa di Terremoto, fortunatamente di lieve intensità, con epicentro a Priverno. La scossa Come riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nel pomeriggio di oggi si è verificato un Terremoto di magnitudo ML 2.2 a 1 km NW Priverno in provincia di Latina. Le coordinate precise sono 41.48, 13.17. La scossa è stata registrata ad una profondità di 9 km. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 14 febbraio 2021) Neldi oggi, 14 febbraio, è stata avvertita unadi, fortunatamente di lieve intensità, con. LaCome riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, neldi oggi si è verificato undi magnitudo ML 2.2 a 1 km NWindi. Le coordinate precise sono 41.48, 13.17. Laè stata registrata ad una profondità di 9 km. su Il Corriere della Città.

