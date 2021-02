Ternana, Lucarelli ha iniziato a spiegare ai suoi come si batte il Catania (Di domenica 14 febbraio 2021) La Ternana tornerà in campo mercoledì 17 visto che a causa del campo innevato la partita esterna di Potenza è stata rinviata. Per la capolista uno stop di 10 giorni che porta diversi vantaggi in vista del delicato match del Liberati in programma mercoledì 17 alle ore 15 contro il Catania. Il tecnico Lucarelli non avrà calciatori infortunati e squalificati nel match del turno infrasettimanale e starà sicuramente meglio del Catania che sabato scorso ha giocato 90' contro la Virtus Francavilla. L'unico problema è la squalifica che Palumbo che avrebbe dovuto scontarla proprio in Basilicata e che, ora, si vedrà costretto a scontare nel big match contro i siciliani.caption id="attachment 1094155" align="alignnone" width="2717" Foto Ternana calcio/captionStamattina allenamento alle ore 11 della ... Leggi su itasportpress (Di domenica 14 febbraio 2021) Latornerà in campo mercoledì 17 visto che a causa del campo innevato la partita esterna di Potenza è stata rinviata. Per la capolista uno stop di 10 giorni che porta diversi vantaggi in vista del delicato match del Liberati in programma mercoledì 17 alle ore 15 contro il. Il tecniconon avrà calciatori infortunati e squalificati nel match del turno infrasettimanale e starà sicuramente meglio delche sabato scorso ha giocato 90' contro la Virtus Francavilla. L'unico problema è la squalifica che Palumbo che avrebbe dovuto scontarla proprio in Basilicata e che, ora, si vedrà costretto a scontare nel big match contro i siciliani.caption id="attachment 1094155" align="alignnone" width="2717" Fotocalcio/captionStamattina allenamento alle ore 11 della ...

ItaSportPress : Ternana, Lucarelli ha iniziato a spiegare ai suoi come si batte il Catania - - ricardorubio44 : @MicheleTossani Cristiano Lucarelli, in testa al campionato con la Ternana nel girone più difficile di Serie C e an… - TernanaNews : RT @TernanaNews: Lucarelli sul rinnovo: 'Primo obiettivo riportare la Ternana dove merita, poi vedremo' - TernanaNews : RT @TernanaNews: Potenza-Ternana, il testacoda che spaventa tanto Lucarelli - TernanaNews : RT @TernanaNews: Potenza-Ternana, ecco i 24 convocati da Cristiano Lucarelli -