Tennis, Nick Kyrgios: "Ho imitato Djokovic ma solo per divertimento, anche se a me lui non piace proprio…" (Di domenica 14 febbraio 2021) Nick Kyrgios non riesce proprio a non fare parlare di sé. Il Tennista australiano, dopo essere stato eliminato dal tabellone di singolare per mano di Dominic Thiem, è sceso in campo assieme al connazionale Thanasi Kokkinakis nel torneo di doppio degli Australian Open 2021. La sconfitta per 6-3 6-4 contro Wesley Koolhof e Lukasz Kubot è passata assolutamente in secondo piano, dato che il venticinquenne nativo di Camberra ha attirato l'attenzione su di sé per un altro motivo. Prima dell'avvio dell'incontro, infatti, il padrone di casa si è reso protagonista di una scenetta nella quale voleva richiamare a Novak Djokovic. Appena entrato nella Margaret Court Arena, Kyrgios ha voluto imitare il famoso saluto finale del numero uno del mondo al pubblico, con cui sembra "lanciare" il suo cuore verso le tribune ...

