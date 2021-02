Temptation Island, Antonella Fiordelisi: lo sopt in tv (Di domenica 14 febbraio 2021) Antonella Fiordelisi, ex atleta e tentatrice di Temptation Island, aveva annunciato tempo fa che avrebbe preso parte a numerosi progetti in tv; in questi giorni è andato in onda il primo di questi lavori, in collaborazione con un noto franchise di prodotti per la casa e la persona. Antonella Fiordelisi è un personaggio abbastanza noto della tv, non solo grazie alla sua partecipazione a Temptation Island come tentatrice dei villaggio Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 14 febbraio 2021), ex atleta e tentatrice di, aveva annunciato tempo fa che avrebbe preso parte a numerosi progetti in tv; in questi giorni è andato in onda il primo di questi lavori, in collaborazione con un noto franchise di prodotti per la casa e la persona.è un personaggio abbastanza noto della tv, non solo grazie alla sua partecipazione acome tentatrice dei villaggio Articolo completo: dal blog SoloDonna

BattutaEra : @blahblablaha_ Perché stai descrivendo la futura carriera di gloria? Ah manca Temptation island - ssscarolina8 : Quando per gli altri il GF sarà finto per Tommaso e Stefania è appena iniziato?? E non parlo di Temptation island??… - Gaia25_f1lover : Comunque: T—> Isola dei famosi (solo) Gloria—> Temptation Island (in coppia perché di lei da sola chi parla? Nessun… - morgana32048467 : Dal gfvip a temptation Island è un attimo #prelemi - StefanoPaparaz1 : @blueleo0007 Magari x lui, che si ricreda alla fine salvando un po la faccia. Spero x lui che mn esca ancora 'fidan… -