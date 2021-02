Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Cornelia viene licenziata! E Robert… (Di domenica 14 febbraio 2021) È appena arrivata, ma si ritroverà subito in mezzo ai guai… sia sul lavoro che in amore! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Cornelia Holle (Deborah Müller) dovrà infatti affrontare delle situazioni spinose… e il risultato sarà decisamente sorprendente! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia… Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa gelosa di Robert e Cornelia Robert e Vanessa, Tempesta d’amore © ARD/Christof ArnoldIl momento della disperazione è passato ed è arrivato quello di guardare avanti. Ormai da qualche settimana Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) è tornato a sorridere ed il merito è quasi tutto di una persona: ... Leggi su tvsoap (Di domenica 14 febbraio 2021) È appena arrivata, ma si ritroverà subito in mezzo ai guai… sia sul lavoro che in amore! Nelle prossime puntatediHolle (Deborah Müller) dovrà infatti affrontare delle situazioni spinose… e il risultato sarà decisamente sorprendente! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia…puntate: Vanessa gelosa di Robert eRobert e Vanessa,© ARD/Christof ArnoldIl momento della disperazione è passato ed è arrivato quello di guardare avanti. Ormai da qualche settimana Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) è tornato a sorridere ed il merito è quasi tutto di una persona: ...

lida1x : RT @brikena_cani: Sì, amore mio, questo nostro mondo sanguina per un dolore ben più grande delle pene d'amore. Faiz Ahmed Faiz #Associazi… - miya1156 : RT @brikena_cani: Sì, amore mio, questo nostro mondo sanguina per un dolore ben più grande delle pene d'amore. Faiz Ahmed Faiz #Associazi… - alone73x1 : RT @brikena_cani: Sì, amore mio, questo nostro mondo sanguina per un dolore ben più grande delle pene d'amore. Faiz Ahmed Faiz #Associazi… - TheHardCore125 : RT @brikena_cani: Sì, amore mio, questo nostro mondo sanguina per un dolore ben più grande delle pene d'amore. Faiz Ahmed Faiz #Associazi… - Erianna171 : RT @brikena_cani: Sì, amore mio, questo nostro mondo sanguina per un dolore ben più grande delle pene d'amore. Faiz Ahmed Faiz #Associazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tempesta d’amore Tempesta d'amore | casting news | tornano PAULINE e LEONARD protagonisti della 9^ stagione! Zazoom Blog