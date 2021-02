Tamponi rapidi gratuiti per i lavoratori a rischio non sorvegliati, l'iniziativa a Bari: 'Offriremo anche consulenza sindacale' (Di domenica 14 febbraio 2021) Un 'tampone solidale', rivolto a a chi non ha la garanzia di un programma di sorveglianza contro il Coronavirus s e lavora a contatto con il pubblico o in situazioni in cui il distanziamento fisico è ... Leggi su baritoday (Di domenica 14 febbraio 2021) Un 'tampone solidale', rivolto a a chi non ha la garanzia di un programma di sorveglianza contro il Coronavirus s e lavora a contatto con il pubblico o in situazioni in cui il distanziamento fisico è ...

matteosalvinimi : ??Accordi con le scuole paritarie. ??Piano di stabilizzazione dei 200.000 insegnanti, al lavoro ma precari da anni.… - ilfoglio_it : Draghi indica negli insegnanti e nel personale scolastico le categorie prioritarie a cui somministrare i vaccini, m… - decarolisvalter : @DottAngeloC @QLexPipiens Mi dispiace deludere ma.... dopo 25 tamponi in totale, completamente negativo. Purtroppo… - decarolisvalter : @QLexPipiens In 3 mesi ho fatto 5 PCR ed un numero di tamponi rapidi vicino al 20. Tutti fatti in maniera different… - Kristina_Claret : Fidenza (PR) Focolaio Covid nella casa protetta di Fidenza: 23 anziani positivi FALSI NEGATIVI: I tamponi rapidi N… -