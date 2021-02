Studio sul Covid: la vitamina D riduce le morti del 60%. Ricerca analoga al Cnr di Reggio (Di domenica 14 febbraio 2021) Secondo uno Studio spagnolo, la vitamina D riduce le morti per Covid - 19 del 60% . Lo Studio ha valutato l'efficacia del calcifediol - una vitamina D3 - su pi di 550 persone ricoverate nei reparti ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 14 febbraio 2021) Secondo unospagnolo, laleper- 19 del 60% . Loha valutato l'efficacia del calcifediol - unaD3 - su pi di 550 persone ricoverate nei reparti ...

SSC05122635 : RT @Blowjoint: @HoppitiV Nuovo nuovo fresco fresco ?? Attendiamo ulteriori conferme, anche perché non è il primo studio uscito recentemente… - CorboEsposito : Importantissimo Preprint su Lancet. In Spagna hanno rifatto in grande lo studio sul trattamento con calcifediolo (v… - Blowjoint : @HoppitiV Nuovo nuovo fresco fresco ?? Attendiamo ulteriori conferme, anche perché non è il primo studio uscito rece… - Giovannaconfal6 : RT @NicolaMelloni: Son curioso, avete fatto studi sociologici per stabilire la correlazione o la causalità tra il non leggere e il sostener… - ve10ve : RT @NicolaMelloni: Son curioso, avete fatto studi sociologici per stabilire la correlazione o la causalità tra il non leggere e il sostener… -