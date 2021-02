Stop allo sci amatoriale fino al 5 marzo, è polemica: 'Buttati 20 milioni' (Di domenica 14 febbraio 2021) Polemiche da parte degli addetti ai lavori degli sport invernali e tra i paesi interessati, dopo che il ministro della Salute, Roberto Speranza , ha firmato un provvedimento che vieta lo svolgimento ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 14 febbraio 2021) Polemiche da parte degli addetti ai lavori degli sport invernali e tra i paesi interessati, dopo che il ministro della Salute, Roberto Speranza , ha firmato un provvedimento che vieta lo svolgimento ...

repubblica : ?? Il ministro Speranza firma stop allo sci fino al 5 marzo - MFDAmelio : RT @MT_Meli_: Nuovo crimine dell’incapace Speranza, che firma lo stop allo sci fino al 5 marzo. Obiettivo: “concedere” la riapertura in est… - ItalyoutofEu : RT @MT_Meli_: Nuovo crimine dell’incapace Speranza, che firma lo stop allo sci fino al 5 marzo. Obiettivo: “concedere” la riapertura in est… - Lorenzxo2 : ULTIM'ORA: IL MINISTRO #Speranza HA FIRMATO LO STOP ALLO SCI FINO AL 5 MARZO. LA RIAPERTURA ERA IN PROGRAMMA DOMANI… - giubot : RT @maxcassani: Alla fine il ministro Speranza ferma lo sci a 12 ore dalla riapertura: «Rischio varianti, gli impianti restano chiusi fino… -