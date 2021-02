Starfield nuovamente vittima di leak? Pubblicato online un presunto screenshot inedito

(Di domenica 14 febbraio 2021) Il prossimo titolo di Bethesda, salvo cambi di programma dell'ultimo minuto, sarà, nuova IP ambientata nello spazio e, in seguito, sarà il turno di The Elder Scrolls 6, che non ha bisogno di presentazioni. In seguito ai reveal di entrambi i titoli, il team di sviluppo aveva messo in chiaro alcuni punti: lo sviluppo era iniziato da poco e non avremmo ricevuto alcuna notizia di rilievo se non a lavori sufficientemente avanzati. Questa lunga attesa, tuttavia, ha aperto le porte a rumor,e speculazioni varie, alcune plausibili, altre meno. Uno deipiù credibili, riguardava alcuniche vennero condivisi diversi mesi fa in rete e mostravano frammenti di mondo di gioco, presi da una build chiaramente alpha. Leggi altro...

