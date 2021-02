Star Wars Knights of the Old Republic, lo sviluppo del presunto remake potrebbe essere partito nel 2019 (Di domenica 14 febbraio 2021) In questi ultimi mesi, abbiamo sentito parecchi rumor legati ad un fantomatico remake di Star Wars Knights of the Old Republic. Ovviamente, nessuna di queste voci è stata formalmente ufficializzata da Bioware, EA o chiunque si stia occupando del progetto, ma è stato Jason Schreier in persona a far partire le prime indiscrezioni, quindi diciamo che la fonte è parecchio autorevole. Liberando la propria anima da complottista, l'utente di Reddit mtol115 ha effettuato delle ricerche a riguardo, scoprendo che Aspyr, lo studio che, secondo Schreier, si Starebbe occupando del remake, ha recentemente introdotto nel suo staff alcuni ex-membri di Bioware. Coincidenza? Forse no. "Ho fatto alcune ricerche su Linkedin e ho scoperto che, attualmente, ci sono oltre 20 ex dipendenti ... Leggi su eurogamer (Di domenica 14 febbraio 2021) In questi ultimi mesi, abbiamo sentito parecchi rumor legati ad un fantomaticodiof the Old. Ovviamente, nessuna di queste voci è stata formalmente ufficializzata da Bioware, EA o chiunque si stia occupando del progetto, ma è stato Jason Schreier in persona a far partire le prime indiscrezioni, quindi diciamo che la fonte è parecchio autorevole. Liberando la propria anima da complottista, l'utente di Reddit mtol115 ha effettuato delle ricerche a riguardo, scoprendo che Aspyr, lo studio che, secondo Schreier, siebbe occupando del, ha recentemente introdotto nel suo staff alcuni ex-membri di Bioware. Coincidenza? Forse no. "Ho fatto alcune ricerche su Linkedin e ho scoperto che, attualmente, ci sono oltre 20 ex dipendenti ...

GGalaxyit : The Mandalorian Probabile lo sviluppo del videogioco., scritto da ErCapoAlex. Star Wars, the mandalorian… - moeniadeus : domenica da sola in casa. significa solo una cosa: Star Wars, study and chill. - hatarumor : @disinformatico Perché hanno ascoltato troppo i Pink Floyd guardando Star Wars? :) - jaimelvannister : Visti film della trilogia originale di Star Wars in poco più di 24 ore. Ancora mi devo riprendere da ieri sera. - starwarsnewsit : Star Wars: una nuova forma di 'oscurità' e connessione con Snoke (VIDEO) - -