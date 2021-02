Spezia-Milan, Graziani: “Diavolo imbarazzante, l’importante è rialzarsi” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ciccio Graziani, ex campione del mondo nel 1982, ha parlato della brutta sconfitta del Milan contro lo Spezia. Ecco le sue dichiarazioni Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ciccio, ex campione del mondo nel 1982, ha parlato della brutta sconfitta delcontro lo. Ecco le sue dichiarazioni Pianeta

IsmaelBennacer : ?? Spezia Calcio - AC Milan ?? Stade Alberto-Picco ? 20h45 #ForzaMilan ???? - SiavoushF : Napoli 1-0 Juve Spezia 2-0 Milan Gutted this means Inter 0-2 Lazio - AntoVitiello : Battuta d'arresto pesante per il #Milan, mai in partita contro lo #Spezia, che ha giocato una gara incredibile. Ser… - MilanWorldForum : Capello, Bergomi e co su Ibra e Sanremo e sul KO del Milan -) - gardinolorenzo : RT @ZZiliani: “Dobbiamo parlare di un sacco di cose. C’è il #Milan che ha perso ieri. E #NapoliJuventus”. Non ce la fa proprio #Caressa. Po… -