Spezia-Milan, che impresa di Italiano: la sua rosa vale 441 milioni in meno (Di domenica 14 febbraio 2021) Lo Spezia ha dominato il Milan, battuto a sorpresa 2-0 al "Picco" nell'anticipo del sabato sera della 22^ giornata di Serie A. Un vero capovaloro quello disegnato dall'allenatore dei liguri, Vincenzo Italiano, che ha costruito una macchina organizzata e divertente già capace in stagione di battere in casa il Napoli e di eliminare la Roma in Coppa Italia all'Olimpico. Ma la vittoria sui rossoneri costituisce senza dubbio il punto più alto del progetto di Italiano, nato nel 2019 in Serie B. Soprattutto se si confrontano le due rose dal punto di vista economico: secondo i dati di Transfermarkt il club spezzino è penultimo per valore di mercato nel massimo campionato con 55.05 milioni di euro. Soltanto il Crotone con 48 è alle spalle del club ligure, appena finito in mano al magnate statunitense Robert ...

