Spezia-Milan 2-0, Tiribocchi: “Milan non abituato a perdere così” | News (Di lunedì 15 febbraio 2021) Simone Tiribocchi ha commentato la sconfitta dei rossoneri al termine dell'incontro tra Spezia e Milan ai microfoni di 'DAZN': le sue parole Spezia-Milan 2-0, Tiribocchi: “Milan non abituato a perdere così” News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 15 febbraio 2021) Simoneha commentato la sconfitta dei rossoneri al termine dell'incontro traai microfoni di 'DAZN': le sue parole2-0,: “nonPianeta

IsmaelBennacer : ?? Spezia Calcio - AC Milan ?? Stade Alberto-Picco ? 20h45 #ForzaMilan ???? - SiavoushF : Napoli 1-0 Juve Spezia 2-0 Milan Gutted this means Inter 0-2 Lazio - AntoVitiello : Battuta d'arresto pesante per il #Milan, mai in partita contro lo #Spezia, che ha giocato una gara incredibile. Ser… - Marco_Scarcia : RT @ZZiliani: Non solo Spezia-Milan 2-0, ma anche Roma-Udinese 3-0 al Club di #Caressa è un tema più caldo, stimolante e stuzzicante di Nap… - sportli26181512 : Toni: 'Spero per il Milan che quella di ieri sia solo una serata storta': Luca Toni, intervenuto a 90° Minuto su Ra… -