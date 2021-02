Spezia-Milan 2-0, Sconcerti: “Un crollo che riapre tutto” | Serie A News (Di domenica 14 febbraio 2021) Mario Sconcerti, sulle colonne del 'Corriere della Sera', ha commentato il 2-0 di Spezia-Milan di ieri sera al 'Picco'. Una brutta sconfitta per il Diavolo Spezia-Milan 2-0, Sconcerti: “Un crollo che riapre tutto” Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 14 febbraio 2021) Mario, sulle colonne del 'Corriere della Sera', ha commentato il 2-0 didi ieri sera al 'Picco'. Una brutta sconfitta per il Diavolo2-0,: “UnchePianeta

IsmaelBennacer : ?? Spezia Calcio - AC Milan ?? Stade Alberto-Picco ? 20h45 #ForzaMilan ???? - SiavoushF : Napoli 1-0 Juve Spezia 2-0 Milan Gutted this means Inter 0-2 Lazio - AntoVitiello : Battuta d'arresto pesante per il #Milan, mai in partita contro lo #Spezia, che ha giocato una gara incredibile. Ser… - albe_ : Il Lille primo in Francia, l'Atalanta ce ne ha dati anche 5, con lo Spezia, con tutto il rispetto è inaccettabile.… - gmlavolpe : RT @EdoardoMecca1: Che poi dopo la sconfitta del Milan a La Spezia (da me ampiamente pronosticata tra le derisioni di #CasaJuventibus) avre… -