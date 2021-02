Spezia-Milan 2-0, Romagnoli: “Partita sottovalutata” | Serie A News (Di domenica 14 febbraio 2021) Alessio Romagnoli, difensore e capitano del Milan, onesto e laconico sulla sconfitta contro lo Spezia. Queste le dichiarazioni del numero 13 rossonero Spezia-Milan 2-0, Romagnoli: “Partita sottovalutata” Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 14 febbraio 2021) Alessio, difensore e capitano del, onesto e laconico sulla sconfitta contro lo. Queste le dichiarazioni del numero 13 rossonero2-0,: “Pianeta

IsmaelBennacer : ?? Spezia Calcio - AC Milan ?? Stade Alberto-Picco ? 20h45 #ForzaMilan ???? - SiavoushF : Napoli 1-0 Juve Spezia 2-0 Milan Gutted this means Inter 0-2 Lazio - AntoVitiello : Battuta d'arresto pesante per il #Milan, mai in partita contro lo #Spezia, che ha giocato una gara incredibile. Ser… - la_rossonera : RT @RibaltaRossoner: Le pagelle della partita di ieri sera pochi i salvabili. Articolo ? @SimoneFattoriZi Come sempre dite la vostra opi… - StefanoDAmbra : RT @gumas75: Il Milan ha perso 5 partite, tutte meritatamente. Ma in 3 di queste, è stato sovrastato 90 min, senza vedere mai palla. Nel de… -