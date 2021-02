Spezia-Milan 2-0 | Diavolo | quanti sfottò sui social! | VIDEO

IsmaelBennacer : ?? Spezia Calcio - AC Milan ?? Stade Alberto-Picco ? 20h45 #ForzaMilan ???? - SiavoushF : Napoli 1-0 Juve Spezia 2-0 Milan Gutted this means Inter 0-2 Lazio - pisto_gol : Spe-Mil 2:0 La capolista cade contro un bellissimo Spezia: la squadra di Italiano domina il gioco e il pallone, seg… - le0merk4 : @andrebazzi Ieri lo Spezia sembrava il Barcellona di Guardiola pressava a tutto campo, esprimeva un ottimo calcio,… - TerrinoniL : Lo Spezia fa l'americano Botta Milan, rischia la testa -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Milan

'In questo momento penso sia presto per parlare di futuro'. Così allontana le voci sul suo domani. L'allenatore dello, dopo l'importante vittoria dei suoi contro il, ricaccia indietro le idee sul futuro ai microfoni di Dazn. Tanti i club che sembrano interessati a lui il prossimo anno in panchina, tra ...batte il2 - 0Spezia-Milan 2-0, match della ventiduesima giornata di Serie A 2020-2021: il video con gli highlights e i gol della partita.Grande occasione per la squadra nerazzurra che, in caso di successo, si porterebbe al comando della classifica dopo lo stop del Milan contro lo Spezia. Buona chance anche per i laziali che potrebbero ...