Spezia-Milan 2-0, Di Caro: “Milan, che botta …” | VIDEO (Di domenica 14 febbraio 2021) Andrea Di Caro, vicedirettore de 'La Gazzetta dello Sport', ha commentato il 2-0 di Spezia-Milan dello stadio 'Picco'. Oggi l'Inter può prendersi la vetta Spezia-Milan 2-0, Di Caro: “Milan, che botta …” VIDEO Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 14 febbraio 2021) Andrea Di, vicedirettore de 'La Gazzetta dello Sport', ha commentato il 2-0 didello stadio 'Picco'. Oggi l'Inter può prendersi la vetta2-0, Di: “, che…”Pianeta

IsmaelBennacer : ?? Spezia Calcio - AC Milan ?? Stade Alberto-Picco ? 20h45 #ForzaMilan ???? - SiavoushF : Napoli 1-0 Juve Spezia 2-0 Milan Gutted this means Inter 0-2 Lazio - AntoVitiello : Battuta d'arresto pesante per il #Milan, mai in partita contro lo #Spezia, che ha giocato una gara incredibile. Ser… - wanandyoso : RT @Bolanet: #LiveBolanet FT: Spezia 2-0 AC Milan (57' Maggiore, 67' Bastoni) | Possessions: 45%-55% | Shots: 16-6 | Tackles: 11-16 Il Dia… - primocanale : Spezia, notte... americana da sogno: batte 2-0 il Milan capolista -