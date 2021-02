Speranza dice no allo sci | impianti chiusi sino al 5 marzo E' protesta | il Piemonte pensa al ricorso al Tar

FratellidItalia : Pochi giorni fa il Governo Conte-Speranza e il CTS autorizzavano riapertura piste da sci dal 15 febbraio nelle Regi… - 27_giulia : RT @ardigiorgio: Ricciardi rincara la dose e dice che speranza è sempre stato d’accordo con lui, solo che presidente del consiglio di prim… - gostanello : RT @ardigiorgio: Ricciardi rincara la dose e dice che speranza è sempre stato d’accordo con lui, solo che presidente del consiglio di prim… - st_75 : RT @Gianmar26145917: Il duo sciagura #Ricciardi #Crisanti parte alla carica con la richiesta di un nuovo #lockdown totale...Che risponderà… - MGloucester : RT @ardigiorgio: Ricciardi rincara la dose e dice che speranza è sempre stato d’accordo con lui, solo che presidente del consiglio di prim… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza dice

Ma la protesta monta: A gelare le illusioni di quanti guardavano all esecutivo Draghi come al governo del rilancio arriva il solito, ennesimo quanto imprevisto stop del ministroalle attivit ...... ma non possiamo continuare ad assistere a questo balletto di dichiarazioni, col Cts che prima...per valutare tecnicamente la possibilità di impugnare il provvedimento annunciato da, così ...Per il Cts, al momento non si possono 'allentare' le misure restrittive, 'incluse quelle previste per il settore dello sci' Ansa Covid, Ricciardi: 'Chiederò a Speranza lockdown nazionale' | Salvini: ' ...PIEMONTE-14-02-2021-- Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatoriali fino al 5 marzo 2021, data di scadenza del D ...