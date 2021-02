Speranza chiude lo sci fino al 5 marzo | Ira Lega: 'Cambiare i tecnici' | Ricciardi: 'Serve lockdown totale' | Salvini: 'Lo dica a Draghi' (Di domenica 14 febbraio 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatoriali fino al 5 marzo. Decisione che ha scatenato l'ira dei gestori degli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 14 febbraio 2021) Il ministro della Salute Robertoha firmato un provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatorialial 5. Decisione che ha scatenato l'ira dei gestori degli ...

