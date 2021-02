Speranza blocca lo sci fino al 5 marzo: “Rischio varianti”. E l’unità nazionale va subito in crisi: Lega, Italia Viva e Regioni contro il ministro (Di domenica 14 febbraio 2021) Roberto Speranza firma lo stop alla riapertura degli impianti sci, prevista per lunedì 15 nelle aree in zona gialla, e nel governo di unità nazionale è subito rissa. contro la decisione del ministro della Salute, diretta conseguenza del parere del Comitato tecnico scientifico e dell’allarme dell’Istituto superiore di sanità sulla variante inglese, si scagliano i ministri Giancarlo Giorgetti e Massimo Garavaglia e tutta la Lega. Con l’assessore al Turismo della Regione Lombardia, l’ex sciatrice Lara Magoni, che arriva a parlare del nuovo governo in cui siede il suo partito come di un “rimpasto degli incapaci”. Critiche arrivano anche da Italia Viva che come il Carroccio chiede un “cambio di passo”, dai governatori di Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Robertofirma lo stop alla riapertura degli impianti sci, prevista per lunedì 15 nelle aree in zona gialla, e nel governo di unitàrissa.la decisione deldella Salute, diretta conseguenza del parere del Comitato tecnico scientifico e dell’allarme dell’Istituto superiore di sanità sulla variante inglese, si scagliano i ministri Giancarlo Giorgetti e Massimo Garavaglia e tutta la. Con l’assessore al Turismo della Regione Lombardia, l’ex sciatrice Lara Magoni, che arriva a parlare del nuovo governo in cui siede il suo partito come di un “rimpasto degli incapaci”. Critiche arrivano anche dache come il Carroccio chiede un “cambio di passo”, dai governatori di Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta ...

Alberto_Cirio : Il ministro Speranza ha appena firmato una ordinanza che blocca la ripartenza degli impianti di sci. Sono allibito… - clikservernet : Speranza blocca lo sci fino al 5 marzo: “Rischio varianti”. E l’unità nazionale va subito in crisi: Lega, Italia Vi… - franross1972 : RT @Alberto_Cirio: Il ministro Speranza ha appena firmato una ordinanza che blocca la ripartenza degli impianti di sci. Sono allibito da qu… - Noovyis : (Speranza blocca lo sci fino al 5 marzo: “Rischio varianti”. E l’unità nazionale va subito in crisi: Lega, Italia V… - delpapafnc : RT @ludovicogandais: già che ci siamo, il prossimo decreto che blocca le attività sciistiche firmatelo quando siamo già in seggiovia #sci #… -