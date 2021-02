Sondaggi politici elettorali: trionfo Draghi, due italiani su tre hanno fiducia nel suo Governo (Di domenica 14 febbraio 2021) Sondaggi politici elettorali oggi: due italiani su tre si fidano del Governo Draghi Sondaggi politici elettorali – Secondo un Sondaggio realizzato dall’istituto Winpoll per Il Sole 24 Ore, i due terzi (67%) degli italiani hanno fiducia nelle misure che potrà mettere in campo Draghi su debito e crescita. I più fiduciosi risultano essere gli elettori di Italia Viva (96%), Forza Italia (92%) e PD (90%). Diversa la situazione tra l’elettorato dei Cinque Stelle: qui solo il 41% degli intervistati vede di buon occhio le misure che potrebbe varare Draghi. La fiducia nelle politiche di Draghi è addirittura ... Leggi su tpi (Di domenica 14 febbraio 2021)oggi: duesu tre si fidano del– Secondo uno realizzato dall’istituto Winpoll per Il Sole 24 Ore, i due terzi (67%) deglinelle misure che potrà mettere in camposu debito e crescita. I più fiduciosi risultano essere gli elettori di Italia Viva (96%), Forza Italia (92%) e PD (90%). Diversa la situazione tra l’elettorato dei Cinque Stelle: qui solo il 41% degli intervistati vede di buon occhio le misure che potrebbe varare. Lanelle politiche diè addirittura ...

LegaSalvini : SONDAGGI. SALVINI, RENZI, MELONI E M5S: CAMBIA TUTTO NELL'ERA DRAGHI. I NUMERI Cresce la Lega (+0,4%), arretrano Fr… - marziodb : RT @Bufalenet: Giornata piene e complesse per Matteo Salvini. Il Segretario della Lega, infatti, in queste ore è intervenuto in diverse tra… - sunsetodown : RT @Michele_Arnese: Da anni il mio termometro politico - altro che sondaggi - è papà: 84 anni, già imprenditore, lettore di un paio di gior… - Gb13Giovanna : RT @Michele_Arnese: Da anni il mio termometro politico - altro che sondaggi - è papà: 84 anni, già imprenditore, lettore di un paio di gior… - Bufalenet : Giornata piene e complesse per Matteo Salvini. Il Segretario della Lega, infatti, in queste ore è intervenuto in di… -