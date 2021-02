Somiglianza tra Valentina Rapisarda e Martina Pedaletti di ‘Matrimonio a prima vista’

(Di domenica 14 febbraio 2021) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi ladi quest’oggi: Ciao ragazze! Stavo guardando le nuove puntate di Matrimonio avista Italia e la romanami ha ricordatoche corteggiava Cerioli a Uomini e ...

IsaeChia : #Somiglianza tra #ValentinaRapisarda e #MartinaPedaletti di ‘#Matrimonioaprimavista’ #UominieDonne #Mapv - cla_ssy6 : Buongiorno a tutti ma a Firenze Livorno un po' di più ?? (da notare la somiglianza tra lui e Einstein) #gregorelli… - MariaDichiar : Ma solo io trovo una certa somiglianza tra Maria de Filippi e la Pellegrini??? #cepostaperte - AntoDamiano1996 : La nota somiglianza tra Zarrillo e Stefano Bizzotto #ParlamiDAmore - leftiscooler : @FedericoQuadrel Ormai chi non si appiattisce sulla versione del è tutto una merda che schifo la politica viva i te… -

Ultime Notizie dalla rete : Somiglianza tra

ilGiornale.it

Con chi notate una certa? Chi vi ricorda questa bellissima bambina? Oggi super mamma, modella e influencer oltre ...i due scoppia un grande amore che fa impazzire i fan del calciatore e ...... danno la misura di quanto le macchine ci abbiano plasmati a loro immagine e. Ci basti ... non può correre ai ripari: in queste condizioni non le resta che navigare a vistale secche ...Non solo, per il prossimo futuro Moon Boot punterà anche sulle collaborazioni, di cui quattro, con quattro diversi brand, saranno annunciate a breve Il marchio del gruppo Tecnica è finito sotto i rifl ...Laura Antonelli, concorrente de 'La pupa e il secchione', continua a far discutere e in molti hanno notato una somiglianza con una influencer ...