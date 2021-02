Slow Love: come l’amore viene vissuto dai giovani di oggi (Di domenica 14 febbraio 2021) Si incontrano su Tinder, fanno sesso occasionale, non si sposano, ma si amano di più. Questo sembra essere il ritratto dei millennials e delle loro relazioni romantiche emerso dalle ricerche focalizzate su questo gruppo sociale. Una generazione che l’antropologa Helen Fischer ha riassunto nell’espressione “Fast Sex, Slow Love” e che sembra aver trovato il segreto dell’amore da romanzo. Tutto inizia da un incontro, i critici del digitale sostengono che le dating apps abbiano reso i giovani più isolati socialmente, irrequieti e meno attivi sessualmente rispetto ai loro genitori o addirittura ai loro nonni. Uno studio del 2017 raccolto nell’Archives of Sexual Behavior ha infatti scoperto che la percentuale di giovani ventenni inattivi sessualmente era raddoppiata rispetto alla generazione ... Leggi su bergamonews (Di domenica 14 febbraio 2021) Si incontrano su Tinder, fanno sesso occasionale, non si sposano, ma si amano di più. Questo sembra essere il ritratto dei millennials e delle loro relazioni romantiche emerso dalle ricerche focalizzate su questo gruppo sociale. Una generazione che l’antropologa Helen Fischer ha riassunto nell’espressione “Fast Sex,” e che sembra aver trovato il segreto delda romanzo. Tutto inizia da un incontro, i critici del digitale sostengono che le dating apps abbiano reso ipiù isolati socialmente, irrequieti e meno attivi sessualmente rispetto ai loro genitori o addirittura ai loro nonni. Uno studio del 2017 raccolto nell’Archives of Sexual Behavior ha infatti scoperto che la percentuale diventenni inattivi sessualmente era raddoppiata rispetto alla generazione ...

