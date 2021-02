Slittino naturale: altra medaglia d’oro per l’Italia ai Mondiali. Lanthaler/Clara trionfano nella gara a squadre (Di domenica 14 febbraio 2021) Arriva un altro trionfo per l’Italia ai Mondiali di Slittino naturale in quel di Umhausen. Sulle nevi austriache il Bel Paese chiude al meglio la manifestazione conquistando la medaglia d’oro nella gara mista a squadre. Dominio in lungo e in largo per la coppia formata da Evelin Lanthaler e Alex Gruber. Tempo di 2’29?71: battuti di due secondi i padroni di casa austriaci Unterberger/Kammerlander, mentre sono lontani 3”10 i russi Lavrenteva/Egorov. Foto: Romeo Deganello Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) Arriva un altro trionfo peraidiin quel di Umhausen. Sulle nevi austriache il Bel Paese chiude al meglio la manifestazione conquistando lamista a. Dominio in lungo e in largo per la coppia formata da Eveline Alex Gruber. Tempo di 2’29?71: battuti di due secondi i padroni di casa austriaci Unterberger/Kammerlander, mentre sono lontani 3”10 i russi Lavrenteva/Egorov. Foto: Romeo Deganello

