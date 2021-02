Siviglia-Borussia Dortmund: probabili formazioni e tv (Di domenica 14 febbraio 2021) Mercoledì 17 febbraio 2021 alle 21.00 al Ramon Sanchez Pizjuan si disputerà Siviglia-Borussia Dortmund, gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Solo due precedenti tra le due squadre, quando nel 2010 figuravano nel gruppo J della fase a gironi di Europa League assieme a PSG e Karpaty. Il Siviglia vinse 1 a 0 il match di andata, mentre quello di ritorno terminò 2 a 2. Come arrivano le due squadre? Negli ultimi il Siviglia ha dominato l’Europa League, portandosi a casa ben tre trofei di fila. Questa volta affronta invece gli ottavi di Champions League, che non riesce a superare dall’edizione 2017/2018 quando sconfisse il Manchester United. Attualmente gli andalusi nella Liga spagnola occupano la quarta posizione in classifica a quota 45 punti, a -1 dal Barcellona. Nell’ultima ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 14 febbraio 2021) Mercoledì 17 febbraio 2021 alle 21.00 al Ramon Sanchez Pizjuan si disputerà, gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Solo due precedenti tra le due squadre, quando nel 2010 figuravano nel gruppo J della fase a gironi di Europa League assieme a PSG e Karpaty. Ilvinse 1 a 0 il match di andata, mentre quello di ritorno terminò 2 a 2. Come arrivano le due squadre? Negli ultimi ilha dominato l’Europa League, portandosi a casa ben tre trofei di fila. Questa volta affronta invece gli ottavi di Champions League, che non riesce a superare dall’edizione 2017/2018 quando sconfisse il Manchester United. Attualmente gli andalusi nella Liga spagnola occupano la quarta posizione in classifica a quota 45 punti, a -1 dal Barcellona. Nell’ultima ...

Ultime Notizie dalla rete : Siviglia Borussia Immobile e Milinkovic, Inter nel mirino per centrare il prossimo record

Che Ciro Immobile sia un bomber che dentro l'area di rigore sa fare bene il proprio mestiere è una cosa risaputa ormai da anni. Nonostante con le maglie di Siviglia e Borussia Dortmund non abbia mai brillato, nella massima competizione italiana l'attaccante di origini napoletane ha sempre lasciato il segno, specialmente con le maglie di Torino e Lazio . ...

Mr. Bayern, più trofei che partite perse

... il 24 settembre batte il Siviglia per 2 - 1 e si prende la Supercoppa europea; sei giorni dopo tocca anche alla Supercoppa tedesca (3 - 2 al Borussia Dortmund); infine il secondo titolo nel Mondiale ...

Siviglia-Borussia Dortmund, gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, si disputerà mercoledì 17 febbraio alle 21.00 ...

Pronostici Bundesliga e Liga del 14 febbraio: in campo il Real

I pronostici di domenica 14 febbraio. Tra Bundesliga e Liga spagnola sono solamente sei le partite che vedremo nel pomeriggio.

