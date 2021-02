Sinistra italiana contro fiducia Draghi, ma 2 parlamentari su 3 a favore (Di domenica 14 febbraio 2021) L'Assemblea nazionale di Sinistra italiana ha approvato a maggioranza la relazione del suo segretario, il deputato Nicola Fratoianni, per votare contro la fiducia al governo Draghi. Ma gli altri due ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 14 febbraio 2021) L'Assemblea nazionale diha approvato a maggioranza la relazione del suo segretario, il deputato Nicola Fratoianni, per votarelaal governo. Ma gli altri due ...

ricpuglisi : Che cosa ci fa Speranza ancora ministro della salute dopo che Sinistra Italiana (pezzo importante di LeU) ha deciso… - fanpage : Sinistra Italiana potrebbe non votare fiducia a Draghi, Fratoianni: “Non è il governo dei migliori” - fattoquotidiano : Governo Draghi, Sinistra italiana si spacca: Fratoianni non voterà la fiducia. De Petris e Palazzotto per il Sì: “R… - radioalien : RT @fanpage: Sinistra Italiana potrebbe non votare fiducia a Draghi, Fratoianni: “Non è il governo dei migliori” - news_mondo_h24 : Il Governo Draghi perde pezzi, no di Sinistra Italiana alla fiducia -