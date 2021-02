Silvio Berlusconi | opinioni sul nuovo Governo Draghi e sui ministri FI

forza_italia : 'Circostanze eccezionali richiedono risposte eccezionali. Impongono alla classe dirigente del Paese di mettere da p… - forza_italia : 'Faremo la nostra parte con lealtà e con spirito costruttivo'. Le parole di Silvio @Berlusconi dopo le… - Massimi47715989 : @berlusconi CARO SILVIO FI SI SA SENZA DI TE E' IL NULLA PER 2 MOTIVI IL PRIMO CHE PAGHI TUTTO TE IL SECO… - seco59681579 : RT @seco59681579: #governodeimigliori Il corriere della sera e le sue BUGIE, a proposito dell'ovazione a #GiuseppeConte. Scrive testualmen… - UBrignone : RT @fi_giovani: “La presenza di ministri di Forza Italia nel governo Draghi è una garanzia”. Ecco l’intervista del Presidente Silvio Berlus… -

Ultime Notizie dalla rete : Silvio Berlusconi

Il Sole 24 ORE

Non troppo contento, che sebbene abbia tre ministri al governo, non è contento del trattamento ricevuto da Draghi. Il Cavaliere aveva consigliato a Draghi ben altri nomi, ma l'ex ...Draghi non fallirà ma gli serve tempo. Leader fuori? Giusto così ": è unsoddisfatto quello che appare dall'intervista al Corriere della Sera. Le polemiche sulle scelte dei 3 Ministri in quota Forza Italia non prendono corpo del colloquio con il Cav., ...Ministri governo Draghi: tra i punti di forza del nuovo esecutivo c'è ovviamente il fattore europeismo; ma si intravedono altre insidie all'orizzonte ...Silvio Berlusconi entusiasta del nuovo Governo Draghi: “Mario non fallirà, serve tempo. Giusto fuori leader e scelta autonoma ministri. Caos M5s? Puerili”.