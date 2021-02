Serie C | così tutti i risultati delle gare giocate alle 15 00

Leggi su metropolitanmagazine

LaC in campo in questo weekend per la 24a giornata di campionato. Ecco ifinali15.00. Girone A Carrarese-Lecco 1-2 Marcatori: 18? Azzi (L), 41? Iocolano (L), 60? Marilungo (C) Piacenza-Pistoiese 1-0 Marcatori: 26? Palma (Pia) Pro Patria-Renate 0-0 Girone B Arezzo-Carpi 3-3 Marcatori: 7? aut. Pinna (C), 42? Altobelli (A), 51? Varoli (C), 61? Giovannin (C), 65? Pinna (A), 86? Piu (A) Legnago Salus-Padova 0-2 Marcatori: 76? Hraiech (P), 90'+4? Santini (P) Sudtirol-Feralpisalò 0-2 Marcatori: 26? Ceccarelli rig. (F), 58? Scarsella (F) Girone C Paganese-Vibonese 2-1 Marcatori: 48? Plescia (V), 49? Squillace (P), 55? Diop rig. (P)