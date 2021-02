Serie B, vincono Brescia e Reggiana: ko Chievo e Ascoli (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il Brescia torna al successo grazie al gol di Ayè che basta per sconfiggere il Chievo Verona. La squadra di Aglietti esce comunque a testa alta e recrimina per le occasioni non sfruttate.Prima vittoria di Pep Clotet sulla panchina delle rondinelle. Si ferma invece la corsa della squadra di Aglietti. Brescia in vantaggio al 36? con Ayè. L’attaccante francese, da due passi, ribadisce in rete una corta respinta di Semper su conclusione ravvicinata di Donnarumma. La migliore occasione del Chievo Verona del primo tempo capitava sui piedi di Djordjevic: la conclusione da distanza ravvicinata dell’attaccante dei veneti viene sventata da un super intervento a mano aperta di Joronen. Nel secondo tempo il Brescia calava alla distanza dando campo alla squadra di Aglietti. Numerose le occasioni da gol per poter ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 15 febbraio 2021) Iltorna al successo grazie al gol di Ayè che basta per sconfiggere ilVerona. La squadra di Aglietti esce comunque a testa alta e recrimina per le occasioni non sfruttate.Prima vittoria di Pep Clotet sulla panchina delle rondinelle. Si ferma invece la corsa della squadra di Aglietti.in vantaggio al 36? con Ayè. L’attaccante francese, da due passi, ribadisce in rete una corta respinta di Semper su conclusione ravvicinata di Donnarumma. La migliore occasione delVerona del primo tempo capitava sui piedi di Djordjevic: la conclusione da distanza ravvicinata dell’attaccante dei veneti viene sventata da un super intervento a mano aperta di Joronen. Nel secondo tempo ilcalava alla distanza dando campo alla squadra di Aglietti. Numerose le occasioni da gol per poter ...

