Serie A, rivincita Napoli, lo Spezia schianta il Milan. Occasionissima Inter contro la Lazio (Di domenica 14 febbraio 2021) La Juve Interrompe la striscia positiva a Napoli, scivolone Milan contro un super Spezia. E stasera l'Inter può riprendersi la vetta L'Inter questa sera ha l'occasione di tornare solo in testa alla classifica e dare una svolta al suo campionato, dopo le eliminazioni in Europa e in Coppa Italia che hanno messo in discussione il progetto Conte/Suning. Ma non sarà una passeggiata perché sulla strada dei nerazzurri c'è una Lazio con una striscia aperta di 6 vittorie consecutive, in piena bagarre qualificazione Champions insieme a Roma e Napoli. Intanto il sabato ha regalato ribaltoni e sorprese, Insigne (a quota 100 gol) affonda la Juve su rigore, il Napoli risponde alle critiche con il risultato (l'ultimo 1-0 ...

